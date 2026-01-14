Así fue la explosión de una pipa de gas LP en la carretera México-Querétaro

La autopista México-Querétaro fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, debido a la volcadura y explosión de una pipa cargada con gas Licuado de Petróleo (LP), en el perímetro de Tepeji del Río, estado de Hidalgo; no se confirma el registro de lesionados o decesos.

#ÚLTIMAHORA🚨I Explota pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro, en los límites de Tepeji del Rio y Jilotepec, #EdoMex. 🔴De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió tras un choque múltiple, lo que provocó un incendio de gran magnitud y posteriormente la… pic.twitter.com/k0Bwec4at7 — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 14, 2026

Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó el cierre a la circulación de la importante vía de comunicación, en ambos sentidos, confirma que estalló una pipa que transportaba gas LP y que el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 80.

La dirección estatal de Protección Civil informó que el accidente ocurrió en perímetro del estado de Hidalgo, donde avanzaron equipos de auxilio de dicha entidad, y que no requirieron del apoyo de la corporación mexiquense.

Versiones preliminares, refieren que el percance ocurrió después de las 20:30 horas cuando al parecer un camión cisterna circulaba con dirección a la Ciudad de México, y en el límite del municipio mexiquense de Jilotepec con Tepeji del Río, al parecer salió de la autopista, volcó y momentos después explotó.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del estado de México Zona Oriente, vía Facebook, difunde que “ante la explosión de una pipa de gas en la autopista México-Querétaro, activamos el protocolo en IMSSEdomexOriente, y nuestro personal se encuentra atento en caso de recibir pacientes”.

A distancia usuarios de la autopista vieron y grabaron una columna de fuego y pedazos de materiales incandescentes, los cuales quedaron dispersos en la carpeta asfáltica, así como en camellones laterales y centrales de la importante vialidad.