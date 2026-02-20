Así fue el primer encuentro therian en la UNAM

Este 20 de febrero se llevó a cabo el primer encuentro therian en la máxima casa de estudios

¿Therians en la UNAM? Así se vivió el primer encuentro tras convocatoria (Michelle Rojas)

En redes sociales comenzaron a circular videos de lo que habría sido el primer encuentro therian convocado desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La cita era para este viernes en punto de las 2:00 de la tarde, con promesas de actividades entretenidas y convivencia pacífica.

Gran expectativa por encuentro therian en la UNAM

Si vien la convocatoria parecía prometedora, casi ningún therian acudió al llamado que se hizo a través de redes sociales.

Y es que en videos y fotos que circulan desde el interior de la UNAM, se aprecia más la presencia de curiosos que de los famosos y polémicos therians.

Desde que se lanzó la convocatoria se dividieron opiniones en redes sociales, en especial entre alumnos de la institución.

Hubo quienes criticaron el tipo de reunión, mientras que otros aseguraron se trataba de una broma.

Aún así el poder de convocatoria estuvo claro, pues decenas de estudiantes de la UNAM se dieron cita para esperar a los therians de CU.

Estudiantes de otras universidades del país como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) también lanzaron sus respectivas convocatorias.

La tendencia de los therians sigue incrementando en redes sociales, donde se han disparado todo tipo de contenido al respecto, desde memes hasta videos de therians en su día a día.