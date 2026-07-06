Así captó Halcón 1 desde el aire persecución que concluyó con la detención de cuatro hombres y el resguardo de dos menores

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), brindó apoyo aéreo mediante el helicóptero Halcón 1 durante una persecución encabezada por personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la cual concluyó con la detención de cuatro hombres y el resguardo de dos menores de edad.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando la tripulación de Halcón 1 atendió una solicitud de apoyo emitida por radiofrecuencia por agentes investigadores, quienes seguían un vehículo Nissan Versa color negro que inicialmente fue señalado por su presunta participación en una privación ilegal de la libertad.

Desde el aire, la aeronave dio seguimiento al recorrido del vehículo sobre la avenida de las Industrias, avenida Homero, Colegio Militar, Monte Albán, avenida Venceremos y posteriormente hacia la colonia Ponce de León, donde las unidades terrestres lograron cerrarle el paso.

Como resultado de la intervención fueron detenidos cuatro hombres y quedaron bajo resguardo dos menores de edad que viajaban en el vehículo.

Tras las primeras investigaciones, la autoridad estatal determinó que el hecho no correspondía a una privación ilegal de la libertad. El caso quedó a cargo de la Agencia Estatal de Investigación, autoridad que realizará las indagatorias y el procedimiento legal correspondiente.