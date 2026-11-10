ASF: se confirman múltiples irregularidades en periodo de Taddei en el INE gracias a informantes

Según un diagrama publicado por la ASF, los informantes aportaron datos de manera confidencial, que explicaron cómo los contratistas intervinieron en la selección de proveedores y definieron los requisitos técnicos “a modo”.

Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó este lunes que, datos aportados por informantes que se acogieron al programa para reducir sanciones, permitieron confirmar “múltiples irregularidades cometidas durante años en la contratación de bienes y servicios” por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la ASF detalló que, por primera vez, desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes, “colaboración (que) ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”.

Expuso que, entre los elementos recabados destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas.

“Las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”, abundó.

Dijo que continuará las investigaciones para identificar a más involucrados, rastrear el destino de los recursos y que se impongan las responsabilidades correspondientes.

Según un diagrama publicado por la ASF, los informantes aportaron datos de manera confidencial, que explicaron cómo los contratistas intervinieron en la selección de proveedores y definieron los requisitos técnicos “a modo”.

Esta información permitió identificar a las empresas, beneficiarios finales, así como a los funcionarios públicos involucrados en el escándalo de contratos otorgados en el INE, que llevaron a la renuncia de su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.