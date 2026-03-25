Asesinan a sujeto con arma de fuego en colonia Martín López

Un masculino de aproximadamente 30 años de edad fue encontrado sin vida al interior de un domicilio en la colonia Martín López, entre las calles 106 y 24 de junio.

La víctima fue agredida con arma de fuego, observándose lesiones en al tórax, pero no se encontró material balísticos en el lugar mismo que está en condición de tapia.

El sujeto fue encontrado por una amiga del agredido, quien dio aviso a las autoridades, arribando policías municipales y agentes ministeriales para acordonar la escena y hacer el levantamiento del cuerpo.