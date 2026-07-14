Asesinan a Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca fue asesinado alrededor de las 14:30 horas del lunes en pleno centro de este municipio costeño, confirmaron las autoridades locales.

Las autoridades señalaron que el crimen del expresidente municipal emanado de la coalición PAN -PRI-PRD -que gobernó dicho municipio en el trienio pasado 2022-2024- ocurrió al interior de su ferretería ubicada a unos pasos del palacio municipal.

Testigos informaron que personas armadas arribaron a la tienda y dispararon en reiteradas ocasiones contra el exmunicipe, quién perdió la vida al instante.

Con este crimen suman cuatro expresidentes municipales, un presidente municipal, un exregidor y un agente municipal asesinados en esta entidad sureña en lo que va el 2026.

El Partido Verde Ecologista de México lamentó el asesinato de su militante y exigió justicia a las instancias de seguridad de Oaxaca. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Exigimos a las autoridades que este hecho se investigue hasta las últimas consecuencias”, dijo en un comunicado.

Hace 10 años, en diciembre del 2016, el expresidente municipal de este mismo municipio, Jesús Dámaso Baños Tapia, fue asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo. Dámaso de 52 años de edad se dedicaba a la ganadería y era activista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en este municipio de la región de la Costa. Asimismo, el noviembre del año pasado, la regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Guadalupe Urban Ceballos, también militante del PVEM- fue asesinada por un grupo armado cuando salía de su casa.

El domingo fue asesinado en Oaxaca, en la comunidad de San Miguel Yogovana, perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz el agente municipal Eduardo Saavedra. Hay dos personas detenidas por este homicidio.