En el primer semestre del 2026, el fisco recaudó casi 3 billones de pesos en impuestos

En el primer semestre del 2026, el gobierno federal recaudó casi 3 billones de pesos en impuestos, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el marco del 29 aniversario de la autoridad fiscal.

Sin embargo, cabe resaltar que en el presente año, la recaudación de impuestos ha caído en comparación con el 2025 debido a la desaceleración de la actividad económica en nuestro país.

Durante esta celebración, la administradora general de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, destacó que se ha ampliado la atención del SAT en todo el territorio nacional.

Recalcó que de octubre del 2022 a junio del 2026, se brindaron más de 72 millones de atenciones presenciales y más de 45 millones a través de canales remotos y herramientas digitales.

Además, Hernández Xoxotla detalló que durante ese mismo periodo, la Oficina Móvil del SAT ha atendido a más de 263,000 personas, en 875 municipios y realizado 438,000 trámites, consolidando la presencia del SAT en todo el país en apoyo a las comunidades alejadas.

Programa de oficina móvil

El SAT hizo énfasis que a través del Programa de Oficina Móvil, este año se han visitado cerca de 400 municipios, llevando trámites y servicios a todo el país.

La autoridad fiscal destacó que la política tributaria del gobierno federal está enfocada en el combate a la evasión y los privilegios fiscales, el fomento al cumplimiento voluntario, así como la simplificación de trámites y la atención cercana a los contribuyentes.

Cada contribución de impuestos se transforma en recursos que permiten fortalecer la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura del país, así como los Programas para el Bienestar.

Durante la celebración se exhortó a los más de 24,000 servidores públicos que laboran en el SAT a que sean honestos en su trabajo diario, pues ése debe ser el legado de la autoridad fiscal que encabeza.

Aquí, el administrador general de Evaluación del SAT, José María Sánchez Jiménez, hizo un llamado a tratar de preservar una imagen positiva del SAT y a garantizar que sus servidores públicos se conduzcan con estricto apego a la ley.

Durante la ceremonia por el 29 aniversario, participaron las y los administradores generales del SAT.

También estuvieron el titular del Órgano Interno de Control y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda, SAT y Aduanas.

De octubre del 2022 a junio del 2026, se brindaron más de 72 millones de atenciones presenciales y más de 45 millones a través de canales remotos y herramientas digitales.