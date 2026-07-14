Trump promete destruir una instalación nuclear iraní clave

En presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país destruirá la estratégica montaña Pickaxe, un importante emplazamiento nuclear iraní cercano a la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro del país persa.

“Vamos a destruir la montaña Pickaxe. Díganles a los iraníes que se preparen. No hay nada que puedan hacer al respecto”, declaró el mandatario estadounidense durante una entrevista para el programa de radio de Hugh Hewitt.

y avanza hacia un salto tecnológico

En este sentido, detalló que EE.UU. tiene “muchos ojos puestos sobre ese lugar”, y que la instalación subterránea es un “posible objetivo para un buen y enorme ataque directo a la puerta principal” de Irán.

“Estamos vigilando de cerca [la montaña]. No vemos ninguna actividad allí. No les está yendo bien con su programa nuclear. Cada vez que oímos hablar de ello, lo destruimos. Por eso no les gusta hablar del tema, pero probablemente atacaremos Pickaxe relativamente pronto”, aseveró.

La montaña Pickaxe, ubicada cerca de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, gravemente dañada, es un sitio fortificado que alberga dos complejos de túneles profundamente enterrados, los cuales, según expertos, están fuera del alcance de las bombas antibúnker más potentes del arsenal estadounidense.