Asesinan a gatito en Cuauhtémoc, menor de edad le disparó con rifle de postas

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron un reporte por crueldad animal la noche del 11 de enero en la colonia Alcaldes.

El llamado se recibió a las 19:45 horas, trasladándose los agentes al cruce de las calles Carlos Enríquez y Efrén Roberto Ramos Chacón. En el lugar se entrevistaron con el reportante, un hombre de 23 años de edad.

El afectado manifestó que minutos antes, unos menores vecinos le informaron que otro menor, residente de la misma calle, presuntamente había agredido a su gato con un rifle de postas, indicando que el animal ya no se movía. Al salir de su domicilio, localizó al felino sobre la vía pública.

Se trata de un gato de raza Nebelung, color gris, con un valor aproximado de 8 mil pesos moneda nacional. El reportante indicó que el presunto responsable ya no se encontraba en el lugar al momento del arribo policial y solicitó que se dialogara con los tutores del menor.

Posteriormente, los padres del señalado se acercaron al lugar y manifestaron que hablarían con su hijo respecto a lo sucedido y que se procediera conforme a derecho.

Por parte del Juzgado Cívico se informó que en seguimiento, no se localizó al menor, sin embargo, por hechos de crueldad animal se dará vista a la autoridad correspondiente.