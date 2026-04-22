Aseguran puntas y pipas hechizas tras inspección en el Cereso de Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo durante esta mañana una revisión extraordinaria al interior del CERESO No. 3 en Ciudad Juárez, como parte de la estrategia permanente para garantizar la gobernabilidad y la seguridad del personal penitenciario, visitas y Personas Privadas de la Libertad.

La inspección se realizó específicamente en el área número 4, abarcando los módulos 15, 16 y 19, y contó con la participación de más de 230 elementos de la SSPE, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la revisión, se llevó a cabo la inspección de un total de 937 Personas Privadas de la Libertad, así como de 121 estancias, lo que permitió detectar y asegurar diversos objetos considerados de riesgo para la seguridad del centro.

Entre los artículos localizados se encuentran 3 puntas hechizas, 12 resistencias, un cigarro electrónico y dos pipas hechizas, además del retiro de prendas y mobiliario no permitido.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes impulsados por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, enfocados en mantener el orden, la disciplina y condiciones seguras al interior de los centros penitenciarios, porque con seguridad damos resultados.