Aseguran partes de bicicletas para investigaciones de robo

La Unidad de Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, atendió un reporte ciudadano y aseguró partes de bicicleta en un domicilio del Fraccionamiento Presidentes, de la ciudad de Cuauhtémoc.

El reporte indicaba que al llegar a su domicilio, una mujer encontró los artículos, de los cuales desconocía su procedencia, por lo que se comunicó con las autoridades para hacer la entrega voluntaria.

En el lugar fueron asegurados diez cuadros de bicicletas, sin marca ni números de serie visible, de diferentes colores y tamaños.

Los artículos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Delitos de Robos, para que realice las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reafirma su compromiso de atender las denuncias ciudadanas a fin de combatir los delitos y brindar tranquilidad.