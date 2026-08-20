Andy López Beltrán debe rendir cuentas y aclarar señalamientos: Alex Domínguez

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, sostuvo que Andy López Beltrán debe rendir cuentas y aclarar públicamente los señalamientos que existen en torno a sus relaciones, negocios y actuación política, en lugar de convertir la controversia por su visa estadounidense en un conflicto político entre México y Estados Unidos.

Señaló que, de acuerdo con el posicionamiento del PRI, la cancelación de una visa corresponde a una decisión soberana del Gobierno de Estados Unidos y recordó el mensaje atribuido al secretario de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que las visas constituyen un privilegio y no un derecho.

“Antes que buscar culpables en el extranjero o cuestionar decisiones que corresponden a otro país, Andy López Beltrán debe explicar con claridad cada uno de los señalamientos públicos que existen alrededor de su persona y de su grupo político. Nadie puede pretender que un apellido otorgue impunidad o coloque a alguien por encima de cualquier cuestionamiento”, expresó el legislador priista.

El dirigente estatal afirmó que el PRI mantendrá una postura firme frente a cualquier señalamiento que pudiera involucrar a actores políticos con actividades ilícitas y sostuvo que las acusaciones deben investigarse y, en su caso, determinar responsabilidades mediante las instancias correspondientes. El documento base del partido plantea continuar llevando estos señalamientos ante instancias nacionales e internacionales.

Relación con Estados Unidos debe manejarse con responsabilidad

Alex Domínguez consideró además que México atraviesa un momento en el que resulta fundamental mantener una relación sólida con Estados Unidos, particularmente ante los temas comerciales, de seguridad y la agenda vinculada con el T-MEC.

“México necesita cooperación, resultados y confianza entre instituciones. No podemos permitir que intereses políticos o personales deterioren una relación bilateral estratégica para Chihuahua y para todo el país. La confianza internacional se construye combatiendo la delincuencia, fortaleciendo las instituciones y aclarando cualquier señalamiento”, manifestó.

El legislador sostuvo que la soberanía nacional no debe utilizarse como argumento para proteger políticamente a ninguna persona, independientemente de su apellido, relaciones familiares o cercanía con anteriores gobiernos.

Finalmente, el presidente estatal del PRI reiteró que su partido continuará exigiendo investigaciones, transparencia y rendición de cuentas:

“Desde Chihuahua vamos a seguir levantando la voz. Quien tenga señalamientos debe aclararlos y quien haya cometido alguna irregularidad debe responder ante la ley. México necesita instituciones fuertes, justicia independiente y gobiernos comprometidos con la seguridad de las familias, no privilegios ni protección política para nadie”.