PRI enumera cuatro razones por las que “tiene dudas” respecto a iniciativa del PAN y MC para otorgar autonomía a la FGE

El dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, enumeró cuatro razones por las que el Revolucionario Institucional “tiene dudas” respecto a la iniciativa de reforma constitucional que presentaron los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y Movimiento Ciudadano, Alfredo Chávez y Francisco Sánchez, con la que buscan otorgar autonomía a la Fiscalía General del Estado.

“El PRI tiene dudas sobre la necesidad de que el nombramiento del fiscal sea reelegible. Creemos que 8 años son suficientes, más por el tema de la inseguridad que existe en todo el país. Planteamos esta duda fundada, nos parece un plazo muy amplio”, dijo Domínguez al señalar la primera razón.

“Dos: el fiscal tiene que ser Licenciado en Derecho. Por qué, porque en la Facultad de Derecho te enseñan obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal, que son dos instrumentos jurídicos importantes para poder llevar a cabo la investigación de los delitos. Nos parece a nosotros que el perfil debe ser expresamente definido para un licenciado en Derecho”, añadió el dirigente priista.

Asimismo, como tercera razón, Alex Domínguez expresó que “nos parece que se debió de haber presentado la legislación secundaria en cuanto al desarrollo de las actividades de cuidado de la función de la Fiscalía, es decir, de rendición de cuentas, de desarrollo de actividades, porque no viene el detalle de cómo se va a reorganizar la Fiscalía”.

Mientras que como cuarta razón, Alex Domínguez manifestó que en la iniciativa “no viene ninguna disposición al tema presupuestal de esta Fiscalía”.

El dirigente estatal del PRI aclaró que “estamos en el análisis. No quiere decir que estemos a favor o en contra. Si queremos una Fiscalía fuerte, debemos hacerlo bien”.

Domínguez informó que ayer se reunió con el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, con quien platicó al respecto y coincidieron en que esas razones son las que los hace dudar respecto dicha iniciativa de reforma constitucional, incluso reveló que ambos se reunieron con el secretario General del Gobierno, Santiago de la Peña, a quien le plantearon sus inquietudes.