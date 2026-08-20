“Hay mucho más por construir hacia el futuro”: De la Peña se reúne con equipos de Alfredo Chávez, diputadas y regidores

El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, agradeció la reunión que sostuvo con los equipos del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, de las diputadas locales Joss Vega y Nancy Frías, así como de la diputada federal Rocío González y de los regidores Ernesto Ibarra e Isela Martínez.

A través de una publicación en redes sociales, De la Peña, quien aspira a ser el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, expresó:

“Mi agradecimiento y reconocimiento al diputado Alfredo Chávez y a todo su equipo por su generosidad y altura política. Nos unen muchas historias construidas alrededor de la buena política, y estoy seguro de que hay mucho más por construir hacia el futuro.

Gracias también a las diputadas Rocío González, Joss Vega y Nancy Frías; a Armando Garay y a los regidores Isela Martínez y Ernesto Ibarra; así como a todos los integrantes de sus equipos”.