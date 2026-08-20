Detienen a 4 presuntos involucrados en privación de la libertad y femicidio en Juárez

Cuatro sujetos fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en Ciudad Juárez, como parte de la indagatoria policial que los relaciona presuntamente con la privación de la libertad y posterior feminicidio de dos mujeres, ocurridos entre el 6 y el 12 de agosto.

Las detenciones fueron resultado de un operativo de inteligencia, análisis táctico y rastreo de vehículos presuntamente involucrados en estos hechos, desplegado por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez.

En un primer hecho, elementos del Grupo Especial de Detectives localizaron al exterior de Smart Altavista un vehículo que coincidía con las características de uno relacionado con la investigación. A bordo se encontraban Marco Roberto O. M., de 41 años, y José Alejandro R. P., de 39 años, quienes portaban dos bolsas con presunta marihuana, por lo que ambos fueron detenidos.

Posteriormente, mediante la Plataforma Centinela, agentes estatales detectaron un Nissan Versa modelo 2012, color gris y sin placas, en la colonia Rancho Anapra. En el vehículo viajaban Juan Manuel E. C., de 22 años, y Víctor Manuel M. A., de 41 años, a quienes se les aseguró un arma larga tipo fusil y dos cargadores.

Los cuatro detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

La indagatoria se desprendió de la privación de la libertad de una mujer ocurrida el 6 de agosto y de una segunda mujer el 7 de agosto. Ese mismo día, la primera víctima fue localizada sin vida en la colonia San Isidro, mientras que el 12 de agosto fue localizada sin vida la segunda.

A partir de estos hechos, el equipo de análisis táctico de la SSPE identificó vehículos presuntamente relacionados con los delitos, información que permitió al Grupo Especial de Detectives establecer líneas de seguimiento y concretar las detenciones.

La SSPE destacó que el resultado refleja el trabajo coordinado entre inteligencia, investigación y tecnología, particularmente mediante la Plataforma Centinela, para dar seguimiento a vehículos relacionados con delitos de alto impacto y avanzar en la identificación de presuntos responsables.