Agradece De la Peña generosidad y altura política del diputado Alfredo Chávez

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda agradeció al diputado local de Acción Nacional, Alfredo Chávez y a todo su equipo por su generosidad y altura política.

A través de sus redes sociales compartió una imagen en donde aparece junto al equipo del legislador panista, expresando que los unen historias construidas alrededor de la buena política y con la confianza de que hay mucho más por construir hacia el futuro.

De la Peña Grajeda también agradeció a las diputadas Rocío González, Joss Vega, Nancy Frías, así como al diputado Armando Garay.

Además, el agradecimiento se extendió a la regidora Isela Martínez y al regidor Ernesto Ibarra.