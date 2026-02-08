Aseguran municipales a cuatro por presunto robo a redes de comunicación de TELMEX

Por probable robo en perjuicio de la empresa TELMEX, policías municipales detuvieron a 4 hombres como probables responsables y aseguraron dos vehículos, en uno de los cuales llevaban piezas de cobre al parecer sustraídas de los registros ubicados en la vía pública, que constituyen la evidencia del supuesto delito.

Fue a través de una denuncia hecha la tarde del sábado, que los agentes se dirigieron a las calles Misión de Santa Bárbara y Francisco. R. Almada donde los presuntos responsables estarían quitando el forro a unos cables de cobre y metiéndolos a la cajuela de un Nissan de color gris, modelo 2012, cuyo conductor lo abordó de inmediato para retirarse del lugar y junto con él se fueron tres personas más en una pick up Chevrolet blanca modelo 2015, con rótulos de la empresa TELMEX.

Una vez que se les dio alcance en las calles Chichimeca y Yaquis, se encontraron en la cajuela del Nissan 73 piezas de cobre de las llamadas “guías” que fueron aseguradas junto con el conductor de nombre Jesús Salvador M. T., de 36 años, quien se encontraba acompañado de un adolescente de 11 años, canalizado a la Unidad de Niñas, Niños y Adolescentes para su seguridad.

En tanto, en la pick up se detuvo a Alonso C. E, de 57 años; Eduardo Francisco M. R., de 54 y José Cruz N. G., de 42, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los vehículos y el material de cobre para integrar la carpeta de investigación pues cabe mencionar que la citada empresa ha estado sufriendo varios robos similares en días recientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.