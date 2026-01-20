Aseguran en Aldama vehículo con reporte de robo en EU

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en labores coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo el aseguramiento de un vehículo tipo Suburban que contaba con reporte de robo en el estado de Arizona, Estados Unidos. El aseguramiento se realizó sobre la carretera Aldama–Chihuahua.

El hecho ocurrió durante la mañana del 20 de enero, cuando agentes de la SSPE, adscritos a la Dirección de Inteligencia Operativa y Análisis Táctico, realizaban labores de inteligencia y prevención del delito en la región, momento en el que avistaron el vehículo en presunto estado de abandono entre la maleza.

Tras su localización, se procedió a realizar la inspección correspondiente, mediante la cual se determinó que se trataba de una Chevrolet Suburban, modelo 2017, color blanco, la cual contaba con reporte de robo vigente en los Estados Unidos, motivo por el cual fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente.

Cabe señalar que este tipo de operaciones de disuasión del delito e investigación se realizan de manera recurrente en zonas como Aldama, Ojinaga y Coyame, con el objetivo de desarticular a los grupos delictivos que operan en la región.

La Policía del Estado reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, acciones que forman parte de la estrategia implementada por Gilberto Loya, quien ha reiterado que con seguridad damos resultados.