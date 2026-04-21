Aseguran arma de fuego tras reporte de objeto sospechoso en brecha de La Haciendita

Un reporte ciudadano sobre un objeto sospechoso movilizó a corporaciones de seguridad hacia una brecha en el ejido La Haciendita, donde fue localizada un arma de fuego tipo revólver.

Elementos de la Policía Estatal arribaron como primeros respondientes y, tras confirmar el hallazgo, procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

El arma fue asegurada y embalada para su traslado a las instalaciones del C4, donde será analizada. De manera preliminar, autoridades no descartan que el hallazgo pudiera estar relacionado con el hombre localizado sin vida la noche anterior a unos metros del lugar, por lo que se continuará con las investigaciones.