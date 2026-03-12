Aseguran agentes municipales a tres personas por delitos contra la salud en distintos hechos

Gracias al trabajo de vigilancia y supervisión de Policías Municipales en diversas colonias de la ciudad, se logró la detención de tres hombres por su probable participación en delitos contra la salud, durante patrullajes preventivos en la zona norte de la ciudad.

En el primer hecho, los agentes localizaron a Raúl Omar R. M., de 50 años, en el cruce de las calles Vallarta y Táscate. Durante una revisión preventiva se le encontraron dos bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia cristalina y granulosa con características similares al narcótico conocido como “cristal”.

En el segundo hecho, sobre las calles Tecnológico y Tomochi, se detuvo a Brayan H. C., de 30 años, tras ser observado consumiendo de una pipa en la vía pública. Durante la inspección se le localizó una bolsa con sustancia con características similares al “cristal”.

En el tercer hecho, los agentes aseguraron a Alberto Alejandro S. H., de 30 años, tras ser sorprendido consumiendo un cigarrillo. Durante la revisión se le localizaron dos bolsas de plástico que contenían hierba seca con características similares a la droga conocida como “marihuana”.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Comandancia de Policía Zona Norte y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.