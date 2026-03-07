Aseguran agentes DSPM a ciudadano con porciones de aparente droga en la 3 de Mayo

Como parte de los patrullajes nocturnos efectuados al sur de la ciudad, un hombre fue detenido por agentes municipales de la Subdirección Táctica como probable responsable de delitos contra la salud al localizarle 5 envoltorios de supuesta droga.

Ramón Ismael G. A., de 36 años de edad fue ubicado en la calle Arturo Gámiz y periférico Francisco R. Almada a bordo de una bicicleta y al revisarlo se le encontraron las porciones de una sustancia granulosa de características similares al cristal que fueron aseguradas por los policías como evidencia de la detención.

Junto con el detenido y las porciones se aseguró la bicicleta en que se trasladaba, todo lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.