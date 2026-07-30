Aseguran AEI y DEFENSA centro de almacenamiento y fabricación de artefactos explosivos en Guadalupe y Calvo

En el lugar se localizaron insumos, herramientas y explosivos ya terminados

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y restablecer el orden y la paz en la región serrana, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), localizaron y destruyeron un centro de almacenamiento y fabricación de explosivos durante un operativo conjunto realizado en la localidad de San Pedro Chinatú, municipio de Guadalupe y Calvo.

Durante los recorridos de reconocimiento terrestre, el Personal Operativo ubicó el lugar presuntamente utilizado para actividades delictivas, en donde aseguraron cientos de materiales, herramientas, componentes e insumos que se presume eran utilizados para la elaboración y manufactura de Artefactos Explosivos Improvisados (AAEEII).

Entre lo asegurado, se encuentran distintos componentes, que incluyen recipientes o contenedores, sustancias reactivas, sistemas de alimentación eléctrica, mecanismos de iniciación y activación, así como diversos materiales de conexión y ensamblaje, así como algunos morteros caseros ya terminados.

Concluidas las diligencias de inspección y el aseguramiento de los indicios, el complejo fue destruido e inutilizado conforme a los protocolos de seguridad establecidos, evitando con ello que siguiera siendo utilizado para la elaboración de este tipo de dispositivos.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, en estrecha coordinación con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, refrenda su compromiso de mantener las acciones de combate frontal de los delitos y garantizar la seguridad a la ciudadanía.