Aseguran 4 vehículos y municiones en zona serrana de Norogachi

Personal de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó el aseguramiento de cuatro vehículos en las inmediaciones de la localidad de Norogachi, los cuales contenían en su interior diversas municiones activas, como resultado de los operativos de disuasión del delito en la zona serrana.

Los hechos se registraron durante la tarde del 26 de enero, cuando elementos de la SSPE, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, efectuaban recorridos de vigilancia y patrullaje preventivo, y detectaron un grupo de vehículos en presunto estado de abandono sobre una brecha que conecta Guachochi con Norogachi.

Derivado de la intervención policial, se aseguraron una camioneta RAM 1500 modelo 2022, una GMC Sierra modelo 2021, así como dos pickups RAM 1500 modelo 2019, estas últimas con reporte de robo correspondiente a los años 2023 y 2025, respectivamente.

Durante la inspección de las unidades, los agentes localizaron un total de 195 cartuchos útiles de distintos calibres, los cuales fueron asegurados de manera inmediata conforme a los protocolos establecidos.

Tanto los vehículos como las municiones fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. Cabe destacar el apoyo del equipo aéreo no tripulado de la SSPE, que permitió realizar un barrido desde las alturas, ampliar el perímetro de seguridad y reforzar el patrullaje terrestre de la Célula de Bases de Operaciones Interinstitucionales.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, orientada a inhibir conductas delictivas mediante patrullajes permanentes y el uso de herramientas tecnológicas, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.