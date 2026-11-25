El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declararse incompetente para conocer la denuncia presentada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, contra la gobernadora Maru Campos, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior resolvieron que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE es la vía por la cual se debe desahogar la queja presentada por Montiel.

En este caso, la UTCE del INE deberá analizar si la gobernadora panista de Chihuahua incurrió en calumnia y violencia política en razón de género, por diversas expresiones que realizó contra Ariadna Montiel en medios de comunicación nacional, donde dijo que la morenista tiene vínculos con el crimen organizado y narró un supuesto encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con miembros de la delincuencia organizada.

El proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña precisa que la UTCE debe admitir la queja presentada por Montiel, ya que hace unos días esta unidad rechazó la queja al afirmar que no se trata de temas relacionados con el proceso electoral federal 2027.

A finales de octubre, la gobernadora de Chihuahua ofreció diversas entrevistas a medios nacionales donde relató una supuesta reunión de Ariadna Montiel con integrantes del Cártel de Sinaloa en Guadalupe y Clavo, Sierra Tarahumara, en 2021. Según Campos, esta reunión habría tenido como fin negociar paz a cambio de apoyo electoral para Morena en las elecciones de 2021 y 2024.

Los magistrados resolvieron que estas declaraciones de Maru Campos sí pueden afectar los derechos político-electorales de Ariadna Montiel como líder nacional de un partido político. Incluso pueden impactar la participación de Morena en los comicios de 2026-2027, argumentaron.