Asegura SSPE vehículos con reporte de robo en Aquiles Serdán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del personal adscrito a Inteligencia y Análisis Policial, llevó a cabo el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo vigente, uno de ellos con antecedente internacional, durante un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Aquiles Serdán.

El hecho se registró durante la tarde del pasado 15 de enero, cuando personal de la Dirección de Inteligencia Operativa y Análisis Táctico (DIOAT), en coordinación con policías de Despliegue, así como con elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa, desplegaron acciones de rastreo estratégico derivadas de trabajos de inteligencia en la zona.

Durante los recorridos, los elementos localizaron dos camionetas de color blanco, sin placas de circulación, en presunto abandono sobre un camino de terracería. Al realizar la inspección y revisión de los números de serie en las plataformas institucionales, se confirmó que ambas unidades contaban con reporte de robo vigente.

El primer vehículo corresponde a una camioneta Jetour X70, modelo 2024, con reporte de robo del 20 de septiembre de 2025 en la carretera Aldama, Chihuahua. El segundo vehículo es una Jeep Grand Cherokee, modelo 2017, con reporte de robo emitido el 27 de septiembre de 2025 en Denver, Colorado, Estados Unidos.

Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas a las instalaciones del C4, para su posterior ingreso al corralón de la Fiscalía General del Estado, quedando a disposición de la autoridad correspondiente para dar continuidad a las investigaciones legales.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, destacó que estos resultados son producto del fortalecimiento de la inteligencia policial y del trabajo coordinado entre corporaciones estatales, federales y fuerzas armadas, reiterando que la colaboración interinstitucional es clave para combatir a la delincuencia.