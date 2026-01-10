Asegura SSPE vehículo implicado en atentado contra policías

En continuidad a los operativos desplegados en Ciudad Juárez, derivados del ataque armado registrado el pasado jueves, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo un nuevo aseguramiento de un vehículo Nissan Altima, color guinda, el cual se encuentra presuntamente vinculado con el hecho violento.

El aseguramiento se realizó durante la tarde de este 10 de enero, en la colonia Ex Hipódromo, cuando los elementos de la Policía del Estado continuaban con las labores operativas de rastreo, búsqueda y seguimiento, las cuales, reforzadas con el uso de la tecnología de la plataforma Centinela, permitieron la localización del automotor sobre el cruce de las calles Plan de Ayala y Venezuela.

La ubicación del vehículo derivó en una revisión exhaustiva del área, con el objetivo de recabar mayores indicios e información relevante que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y fortalecer las líneas de investigación en curso.

Este operativo forma parte de las acciones instruidas por el titular de la corporación estatal, como parte de una estrategia frontal y directa contra los generadores de violencia que atentan contra la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene activos los despliegues operativos y de inteligencia, reiterando su compromiso de no dar tregua a la criminalidad y de actuar con firmeza para garantizar la paz en el estado.