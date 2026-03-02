Aseguran 3 vehículos calcinados y campamento improvisado en Ojinaga

_Localiza tres unidades calcinadas y un campamento improvisado_

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, localizó en el municipio de Ojinaga tres vehículos completamente calcinados, un campamento improvisado y aseguró una camioneta con reporte activo de robo en Estados Unidos.

Durante el despliegue operativo, los elementos estatales detectaron en distintos puntos de la zona tres vehículos totalmente incendiados, así como un campamento improvisado presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos.

Asimismo, se aseguró una camioneta Ford F-150, modelo 2019, la cual, tras la consulta en la Plataforma REPUVE, arrojó reporte activo de robo en Estados Unidos. La unidad presentaba impactos de arma de fuego en la carrocería y en su interior fue localizado material bélico, mismo que quedó bajo resguardo de la autoridad correspondiente.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, destacó que estos resultados forman parte de la estrategia de presencia permanente y vigilancia en zonas prioritarias del estado, con el objetivo de inhibir actividades delictivas y fortalecer la seguridad en la región fronteriza.

La SSPE reiteró que los operativos terrestres y aéreos continuarán de manera coordinada para mantener el control territorial y prevenir la operación de células criminales en la entidad.