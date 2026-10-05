Asegura SSPE armamento, munición, droga y vehículo robado durante operativo preventivo en Urique

Como parte de las acciones de prevención y vigilancia implementadas durante la competencia atlética Chihuahua by UTMB, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguraron en el seccional de San Rafael, municipio de Urique, un vehículo con reporte de robo en cuyo interior fueron localizados armamento, 72 cartuchos útiles, cargadores y aproximadamente 15 kilogramos de una hierba con características propias de la marihuana, además de semillas de cannabis.

El aseguramiento se registró el 4 de octubre de 2026, alrededor de las 13:30 horas, cuando personal operativo realizaba recorridos preventivos con apoyo de sobrevuelos. Durante la cobertura aérea, se detectó un vehículo aparentemente abandonado sobre una brecha ubicada en una zona rural de difícil acceso.

Tras implementar los protocolos de seguridad correspondientes, los elementos realizaron un barrido pedestre y móvil en el área, para posteriormente inspeccionar el exterior e interior del automotor, confirmando que se encontraba abandonado y sin tripulantes.

Al consultar los datos de identificación del vehículo en los sistemas correspondientes, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Chihuahua.

Durante la inspección fueron localizadas y aseguradas dos armas de fuego: un fusil tipo AR-15/M4, calibre .223, con la matrícula y marca borradas, así como una pistola semiautomática marca HI-POINT FIREARMS/BEEMILLER INC., modelo C9, calibre 9 mm Luger.

Asimismo, se aseguraron ocho cargadores, de los cuales uno corresponde al calibre .223 mm y siete al calibre 7.62×39 mm, además de 72 cartuchos útiles, distribuidos en 49 calibre 7.62×39 mm y 23 calibre .223 mm.

El vehículo asegurado corresponde a una Ford Super Duty F-350 4×4, con reporte de robo vigente en Chihuahua.

En el mismo automotor fue localizada una bolsa de plástico con aproximadamente 15 kilogramos de una hierba verde, seca y olorosa, con características propias de la marihuana, así como un recipiente con aproximadamente un litro de semillas de cannabis/cáñamo.

Todo el material bélico, narcótico y el vehículo fueron asegurados y embalados conforme a los protocolos de cadena de custodia, para posteriormente ser puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal con sede en Ciudad Cuauhtémoc.

La SSPE informó que, debido a las condiciones climatológicas y logísticas, así como en coordinación con la autoridad ministerial, el traslado y puesta a disposición se realizó este 5 de octubre.

Con estas acciones, la SSPE mantiene los recorridos preventivos y de vigilancia en zonas rurales del estado, utilizando herramientas tecnológicas y despliegues operativos para detectar posibles hechos delictivos y fortalecer la seguridad durante eventos de alta afluencia en la región serrana.