Sentenciado por robar cable eléctrico en Parral

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años y cuatro meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra de Ricardo Alberto C. R., por el delito de robo con penalidad agravada.

Ante la carga probatoria expuesta por esta representación social, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada del proceso seguido en su contra, aceptando su responsabilidad penal.

La investigación ministerial, estableció que el 04 de septiembre de 2023, Ricardo Alberto C.R. sustrajo el cableado eléctrico de diversas viviendas de la colonia La Prieta, en la ciudad de Parral.

El Juez de Control que conoció la causa penal, dictó sentencia en contra de Ricardo Alberto C. R., quien además deberá hacer el pago de una multa económica de 20 Unidades de Medida de Actualización (UMAS), equivalentes a 2 mil 346 pesos.

Con los trabajos y diligencias realizadas por el Ministerio Público, se busca, además de castigar a los infractores, procurar justicia a las víctimas de los delitos, a quienes se garantiza la reparación del daño.