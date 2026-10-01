Asegura SSPE armamento, granada y equipo táctico en Urique

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, aseguró un arma larga, una granada de fragmentación, cargadores, más de 200 cartuchos útiles y equipo táctico y de radiocomunicación en un campamento de uso criminal el municipio de Urique.

Los hechos ocurrieron este jueves cuando elementos de la Policía Rural realizaban labores de prevención y vigilancia en las inmediaciones del poblado de Bahuichivo, donde a través del uso de Drones Centinela se detectó lo que parecía ser un campamento improvisado.

Al realizar la verificación por tierra, los elementos confirmaron que se trataba de un punto de observación y operación presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

En el lugar se aseguró lo siguiente:

•⁠ ⁠1 arma larga calibre.22

•⁠ ⁠1 granada de fragmentación

•⁠ ⁠16 cargadores

•⁠ ⁠209 cartuchos útiles

•⁠ ⁠6 equipos de radiocomunicación

•⁠ ⁠Diverso equipo táctico

Todo el material asegurado fue debidamente embalado y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Estas acciones forman parte del despliegue operativo permanente que mantiene la SSPE en todas las regiones del estado, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos, desarticular estructuras criminales y garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses.