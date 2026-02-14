Asegura SSPE armamento, cartuchos y equipo táctico en operativo interinstitucional en Guachochi

Como resultado de los trabajos de investigación y recorridos operativos para la búsqueda de generadores de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor, logró el aseguramiento de armamento, cargadores, cartuchos y equipo táctico en el municipio de Guachochi.

El operativo fue realizado por personal del Grupo Especial Detectives, la Fuerza Especial SWAT y la Dirección de Análisis Táctico, en coordinación interinstitucional con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sobre la carretera Guachochi–Nonoava, a inmediaciones de la localidad de Norogachi.

Durante la inspección preventiva en la zona, se localizó y aseguró lo siguiente:

• 01 arma larga tipo rifle, con armazón de madera color café, sin marca ni serie visible y desabastecida.

• 13 cargadores metálicos para fusil tipo AK-47, calibre 7.62×39 mm.

• 330 cartuchos útiles calibre 7.62×39 mm.

• 02 chalecos tácticos (uno color negro y uno color verde).

• 02 placas balísticas color negro.

Lo asegurado fue trasladado vía terrestre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Hidalgo del Parral, para su puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal e integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En el lugar no se localizaron personas ni se registraron lesionados. Posteriormente, el personal operativo continuó con recorridos preventivos en la zona con el objetivo de ubicar posibles responsables y reforzar la presencia institucional.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades federales y estatales para inhibir la operación de grupos delictivos y fortalecer la seguridad en la región serrana del estado.