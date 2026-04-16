Asegura operativo conjunto pick up con cargadores y balas en Nonoava

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que participan en el operativo conjunto con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, aseguraron en el municipio de Nonoava, un vehículo tipo pick up, en cuyo interior encontraron cargadores y cartuchos de armas largas.

El operativo se implementó en atención inmediata a un reporte de disparos de arma de fuego en las calles Independencia y Jiménez, por lo que se realizaron recorridos en la cabecera municipal y en las localidades Humariza y El Terrero.

La pick up asegurada es de la marca Chevrolet, línea Silverado, cabina y media, color gris, sin placas de circulación la cual no cuenta con reporte de robo, en su interior se localizó un cargador con 31 cartuchos útiles, calibres .223 y otro cargador de disco con 25 tiros útiles, también calibre .223mm.

La unidad, así como el material balístico, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerla a disposición del Ministerio Público para las investigaciones ministeriales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado, en conjunto con otras autoridades, mantienen la presencia en la zona para garantizar la seguridad de las y los habitantes.