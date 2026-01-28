Asegura Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas 19 kilogramos de mariguana en Rancho La Flor

En atención a una denuncia, elementos de la Unidad de Proyectos Especiales, de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, aseguró dos paquetes con un peso de 19 kilogramos de mariguana.

La acción policial se llevó a cabo en la colonia conocida como Rancho La Flor, ubicada por el rumbo de la carretera Chihuahua a ciudad Aldama.

De acuerdo con el informe, al medio día de este miércoles 28 de enero, se tuvo conocimiento de la droga, por lo que se instrumentó el operativo correspondiente.

Son dos paquetes confeccionados con fleje transparente, con un contenido similar que en conjunto dieron el peso total de 19 kilogramos.

La droga fue localizada tirada sobre una calle de terracería, por lo que se realizó la serie fotográfica correspondiente, para proceder a su aseguramiento y traslado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a disposición del Ministerio Público.