Asegura FGR casa de César Duarte en Parral, según versión

Trascendió que agentes de la Fiscalía General de la República al parecer ingresaron al domicilio del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte y varios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desde ayer resguardan el inmueble, hasta el momento las autoridades no han detallado los motivos del aseguramiento que ocurrió desde la tarde del viernes.

Cerca de las 18:00 horas autoridades federales ingresaron en la casa del ex mandatario chihuahuense recientemente detenido por la federación, y montaron un operativo de vigilancia a cargo de elementos de la Sedena que llamó la atención de los vecinos de la zona.

En la calle Primera y avenida 20 de Noviembre de la colonia Altavista, se encuentra el domicilio de Duarte y su familia, donde se puede apreciar una gran cantidad de elementos militares, así como dos vehículos de Fiscalía General de la República.

Las versiones apuntan a la investigaciones que llevan a cabo dichas autoridades contra el político, que recientemente fue detenido y trasladado al penal federal del altiplano como presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte es investigado porque presuntamente participó en un esquema para ocultar dinero que habría sido desviado del gobierno de Chihuahua cuando fue gobernador (2010-2016).

La mañana ayer viernes también se montó un operativo en el lugar por parte de militares, aunque al ser cuestionados dijeron que estaban ahí por que se les había descompuesto un vehículo. Curiosamente volvieron esta tarde y ahora si ingresaron al domicilio.

Incluso se puede observar que los sellos colocados al momento de haber sido asegurado el inmueble fueron retirados al igual que la cadena de la puerta principal. La información fue publicada por El Diario de aquella región.