Asegura FGE en ciudad Madera dos vehículos con reportes de robo

Las acciones de prevención y vigilancia que llevan a cabo elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la ciudad de Madera, permitieron asegurar dos vehículos que contaban con reporte de robo.

En la privada de 21 de marzo, entre 20 de noviembre y Plutarco Elías Calles, revisaron los números de serie de un vehículo de la marca Suzuki, línea Ertiga XL7, tipo SUV, modelo 2021, mismo que fue robado el 28 de octubre del 2025, en el estado de Sonora.

Posteriormente, en la calle Allende y 2da de la colonia centro, los agentes se percataron cuando el conductor de un vehículo al notar la presencia de las unidades oficiales, aceleró la marcha tratando de evadirlos, descendió del vehículo y emprendió la huida a pie.

El vehículo abandonado corresponde a una pick up de la marca Dodge, RAM, color negro, modelo 2024, con placas de circulación del estado de Arizona Estados Unidos, en donde contaba con reporte de robo interpuesto el 04 de octubre del 2025.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.