Asegura DSPM 4.5 kilogramos de presunta marihuana y detiene a un hombre al norte

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 8 de junio de 2026.-

Mediante patrullajes de prevención y vigilancia por el distrito Villa, agentes de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre tras asegurar 4.5 kilogramos de una hierba con características similares a la marihuana, en el cruce de las calles Tomas García y Manuel García, en la colonia Deportistas.

Los agentes observaron a un masculino realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública, por lo que al solicitarle se detuviera, éste reaccionó de manera agresiva y comenzó a golpear a los oficiales, por lo que lograron la detención y le localizaron entre sus pertenencias una mochila que contenía en su interior una hierba seca y olorosa con características propias de la marihuana.

El detenido se identificó como Dolores B. A., de 30 años de edad, quien fue ingresado al Centro de Detención Zona Norte para su registro correspondiente, en dónde el juez cívico realizó el pesaje de la droga asegurada, arrojando un total de 4.5 kilogramos por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.