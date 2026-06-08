Apoya Marco Bonilla la economía de las familias: Mi Bolsa Escolar llegará a 287 primarias con mochilas y útiles

Realizaron una entrega simbólica en la Primaria Belisario Domínguez

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de junio de 2026.- Como parte de su compromiso con la economía de las familias y el apoyo a la educación, el alcalde Marco Bonilla realizó la entrega simbólica de kits del programa Mi Bolsa Escolar a estudiantes de la Escuela Primaria Belisario Domínguez, apoyos que incluyen mochila y útiles escolares para fortalecer el desempeño académico de niñas y niños chihuahuenses.

Durante su mensaje, Marco Bonilla destacó que este programa representa mucho más que la entrega de materiales escolares, ya que contribuye a reducir los gastos de las familias y brinda herramientas para que las y los estudiantes continúen preparándose y construyan un mejor futuro.

“Cuando apoyamos la educación, apoyamos el futuro de Chihuahua. Queremos que ninguna niña o niño se quede atrás por falta de útiles escolares y que las familias cuenten con un respaldo para enfrentar los gastos del próximo ciclo escolar”, expresó.

Asimismo, señaló que la educación es una de las principales herramientas para generar oportunidades de desarrollo, por lo que el Gobierno Municipal mantiene una inversión constante en programas que fortalezcan la formación de las nuevas generaciones. Tan solo en la Primaria Belisario Domínguez se entregarán 84 kits escolares.

Por su parte, la directora del plantel, Tania Reyes, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y reconoció que este apoyo representa un alivio para la economía de muchas familias. Además, destacó que invertir en la educación de la niñez es apostar por el futuro de Chihuahua.

Durante el periodo de registro, realizado del 2 al 13 de marzo, se recibieron 390 solicitudes de instituciones educativas, de las cuales 287 corresponden a primarias, 76 a secundarias y 27 a planteles de nivel medio superior, alcanzando una cobertura total para las escuelas participantes.

Para este programa, el Gobierno Municipal destinó una inversión de 41 millones 47 mil 232 pesos, con la que se beneficiará a miles de estudiantes de Chihuahua Capital. La entrega oficial de los apoyos se realizará durante el mes de agosto, por lo que se invita a las familias a mantenerse atentas a las fechas y requisitos correspondientes.

Con acciones como esta, la administración encabezada por Marco Bonilla refrenda su compromiso de apoyar la educación, fortalecer la economía familiar y generar mejores oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de Chihuahua Capital.