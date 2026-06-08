Clausuran programa Cuantrix con más de 16 mil estudiantes capacitados en programación

Con una cobertura que alcanzó a un total de 16 mil 242 estudiantes de Educación Básica, se llevó a cabo el cierre del programa Cuantrix correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

La directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez, externó su agradecimiento a los directivos de Fundación Televisa por mantener la vinculación con este programa.

Destacó la importancia de sumar voluntades para llevar el conocimiento tecnológico de forma equitativa, a las niñas y niños de los diferentes municipios del estado.

El coordinador operativo de Cuantrix, Billy Solórzano, subrayó que el propósito central de la iniciativa ha sido disminuir la brecha digital y dotar a la niñez chihuahuense de herramientas competitivas para el futuro tecnológico.

Como parte del programa, en el presente ciclo se benefició a 16 mil 242 estudiantes de 102 escuelas públicas y se capacitó a 419 docentes, de los cuales, 321 recibieron formación especializada en el tercer periodo para impartir los contenidos informáticos en sus aulas.

Durante la ceremonia de clausura Mireya Ruiz Estrada, maestra de la Escuela Primaria Veteranos de la Revolución, habló sobre la satisfacción profesional y personal que implicó el proyecto.

Iván Gerardo Saucedo Bustamante, docente de la primaria Ángel Castellanos, coincidió en la relevancia de estas metodologías y resaltó el entusiasmo, la respuesta y el cambio de perspectiva en las alumnas y alumnos, al descubrir el funcionamiento detrás del software y desarrollar el pensamiento lógico-matemático.

Como parte de la ceremonia, el equipo docente que integra Cuantrix recibió sus constancias de participación, de manos de las autoridades educativas.