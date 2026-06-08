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Obtiene Chihuahua segundo lugar del medallero en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales

La delegación de Chihuahua obtuvo el segundo lugar en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2025-2026, que se efectuaron en Guadalajara, Jalisco, tras al sumar un total de 35 medallas.

El contingente chihuahuense, integrado por 425 niñas, niños y adolescentes, compitió en 10 disciplinas de nivel básico en la justa deportiva escolar más importante del país.

El representativo estatal participó en atletismo, bádminton, ajedrez, béisbol 5, básquetbol (5×5 y 3×3), fútbol bandera, handball y voleibol, en las ramas varonil y femenil.

Del total de preseas, el nivel de Primaria aportó 20 triunfos, mientras que el de Secundaria sumó 15.

El medallero definitivo para Chihuahua quedó conformado de la siguiente manera: 14 medallas de oro, 15 medallas de plata y 6 medallas de bronce.

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