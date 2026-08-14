Asegura Bonilla que disputa interna de Morena favorece al PAN rumbo al 2027

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, aseguró que la confrontación entre los principales aspirantes de Morena a la gubernatura de Chihuahua refleja una lucha interna que podría beneficiar al Partido Acción Nacional (PAN) de cara al proceso electoral de 2027.

En entrevista, el edil señaló que observa una confrontación “feroz” entre la senadora con licencia y el alcalde con licencia, quienes, dijo, se han acusado mutuamente de corrupción y de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

“Yo veo una lucha feroz entre la senadora con licencia y el alcalde con licencia, donde uno le dice a la otra: ‘tú eres más corrupta’, y la otra responde: ‘no, tú eres más corrupto’; luego uno acusa que la apoya un cártel y el otro responde lo mismo. Para el caso, es la misma; tan malo el pinto como la colorada”, expresó.

Bonilla consideró que este escenario podría llevar al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a optar por un perfil distinto para encabezar la candidatura al Gobierno del Estado, al señalar que “la mejor carta es jugársela con alguien de casa, de su ideología”, aunque reconoció que el partido podría tener “un as bajo la manga”.

Asimismo, sostuvo que los constantes señalamientos de los aspirantes morenistas hacia su persona responden a que, afirmó, el PAN ha reducido la ventaja que Morena mantenía en las preferencias electorales.

“Se están colgando de un servidor para hacer su campaña porque saben que les vamos a ganar el proceso constitucional. En política hay una máxima: nunca le pegues al que va abajo, pégale al que va arriba”, declaró.

El presidente municipal aseguró que la diferencia de alrededor de 20 puntos que, según dijo, existía entre ambos partidos “hoy se esfumó”, lo que atribuyó tanto al trabajo realizado por los gobiernos panistas como al desempeño de las administraciones emanadas de Morena.

En ese sentido, invitó a consultar la opinión ciudadana en municipios gobernados por ese partido, como Madera, Casas Grandes, Jiménez, Guadalupe y Calvo y Ciudad Juárez, así como la percepción sobre la presidenta de la República.

Finalmente, Bonilla cuestionó el gasto que, aseguró, han realizado los aspirantes morenistas en eventos masivos y presentaciones musicales durante sus recorridos por el estado, al señalar que, pese a esos recursos, quien realmente mantiene competitividad electoral es el partido y no las figuras que buscan la candidatura.

“Por más que han gastado en carretonadas y carretonadas de dinero, lo que hoy los tiene con posibilidades es Morena, no el nombre de uno ni el nombre de la otra”, concluyó.