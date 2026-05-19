Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez desde 2004

Londres. El Arsenal se proclamó campeón de la Liga Premier inglesa por primera vez desde 2004, después de que el Manchester City empató este martes 1-1 con el Bournemouth.

El City necesitaba ganar sí o sí en el Vitality Stadium para llevar la definición hasta el último partido de la campaña el domingo. Pero el empate dejó a los Gunners con una ventaja inalcanzable de cuatro puntos en la cima, con lo que acabó una espera de 22 años por el título de la máxima división del futbol inglés.

Los aficionados de Arsenal celebraron eufóricamente afuera de su Emirates Stadium cuando se conoció el marcador.

El City amenazó con una agónica reacción cuando Erling Haaland anotó en el tiempo de descuento para nivelar el marcador, pero fue demasiado tarde para conseguir el gol de la victoria. Junior Kroupi adelantó a Bournemouth a los 38 minutos.

Los jugadores de Mikel Arteta ahora pueden codearse junto a íconos del club de Londres como Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Ian Wright, quienes anteriormente llevaron a los Gunners a la cima del futbol inglés. Y este Arsenal todavía podría escribir otro glorioso capítulo al ganar la Liga de Campeones por primera vez en su historia a finales de este mes.

Pero pensar en el duelo contra el reinante campeón Paris Saint-Germain en Budapest puede quedar en segundo plano. Ahora es momento de celebración y alivio para Arteta, tras terminar subcampeón de la liga durante tres temporadas consecutivas.

En múltiples campañas, el Arsenal vio cómo el City de Guardiola recortó la ventaja para proclamarse campeón. Y el año pasado dejó escapar otra oportunidad al quedar segundo detrás de Liverpool.

Una vez más, los Gunners marcaron el paso durante la mayor parte de esta campaña y, pese a ver cómo su ventaja de puntos se desvanecía durante un emocionante tramo final, por fin se consagró tras una espera de décadas.

El último Arsenal campeón fue el llamado equipo de los “Invencibles” de 2004, que bajo el mando de Arsène Wenger completó toda una campaña sin perder en la liga.

Raya, Saliba, Gabriel, Zubimendi, Eze, Gyökeres… Los hombres del título del Arsenal

David Raya, William Saliba, Gabriel, Martín Zubimendi, Eberechi Eze y Viktor Gyökeres son algunos de los jugadores clave en el título de la Premier League del Arsenal conseguido este martes, el primero desde 2004.

David Raya, ‘Mister Clean Sheet’

El internacional español se ha consolidado esta temporada como uno de los mejores porteros de la Premier League y el menos goleado del campeonato, con solo 26 goles concedidos en 37 encuentros y 19 porterías a cero (y otras 9 “clean sheets” en 13 partidos de Champions).

A sus 30 años, la gloria llega a este portero formado en el Cornellà (club de las afueras de Barcelona que fue comprado recientemente por Messi) en su tercera temporada como Gunner, siendo uno de los insustituibles para el técnico, Mikel Arteta.

Es el único jugador de la plantilla que ha disputado todos los minutos tanto en la Premier League como en la Champions y solo ha descansado en las dos copas domésticas, dejando su plaza a su compatriota Kepa Arrizabalaga.

Saliba-Gabriel, los pilares del muro

Las cifras que presenta Raya no podrían explicarse sin tener en cuenta el rendimiento de los centrales William Saliba y Gabriel Magalhaes.

El francés y el brasileño forman un muro casi infranqueable (ambos superan el 1,90 m) tanto en defensa como en ataque y se han convertido en dos de los mejores centrales del mundo, pretendidos por muchos clubes, pese a su alto valor de mercado (90 millones de euros para el primero y 75 para el segundo, según el portal especializado Transfermarkt).

Son el ejemplo del defensa moderno: agresivos en la marca, rápidos en el cierre de espacios y protagonistas en la construcción del juego.

Unas características a las que el brasileño ha sumado esta temporada una gran eficacia: 4 goles y 5 asistencias entre todas las competiciones.

Zubimendi, el complemento de Rice

Llegar y besar el santo: el internacional español se convirtió de forma automática en una pieza clave del exitoso engranaje de Arteta.

Aterrizado esta temporada procedente de la Real Sociedad, el pivote ha formado una sólida dupla con Declan Rice en un equipo que además de ganar la Premier League disputará la final de la Liga de Campeones, el 30 de mayo en Budapest contra el PSG.

Pura escuela española, el campeón de Europa con la Roja en 2024 no destaca por los números —aunque aportó cinco goles y una asistencia en la Premier League— sí por la comprensión del juego y encontrar la manera de mejorar a los jugadores que le rodean.

Tras su exitoso estreno en Londres al centrocampista de 27 años le espera el Mundial, en el que aspira a la titularidad con la Roja, una de las favoritas al título.

Eze, la chispa del ataque

Si Zubimendi es la estabilidad, Eberechi Eze, fichado este curso procedente el Crystal Palace, simboliza la libertad en el ataque de unos Gunners caracterizados por la solidez en detrimento de la creatividad.

Sin embargo el inglés de 27 años ha encontrado su hueco en una plantilla que rebosa calidad a partir del centro del campo.

Con 32 partidos disputados, siete goles y dos asistencias, Eze ha sido clave a la hora de generar peligro a través del regate y capacidad de asociación en las inmediaciones del área.

Gyökeres, en proceso de adaptación

Otra incorporación, también de 27 años, cuya contribución terminó de cocinar un proyecto que llevaba unos años en ebullición.

Máximo goleador del Arsenal, el sueco, Viktor Gyökeres, ha aportado 14 goles en su estreno en la Premier League (21 en todas las competiciones), un buen balance, aunque lejos de las cifras irreales de su curso anterior con el Sporting Lisboa: 39 goles en la liga portuguesa y 54 contando todas las competiciones.

Pero además de marcar, el delantero centro se adaptó a las exigencias de Mikel Arteta: trabajo en la presión y en la fijación de las defensas para liberar espacios a los talentos que le rodean como Eze, Bukayo Saka, Martinelli o Martin Odegaard.