Arrestó SSPE a 58 generadores de violencia en una semana

Durante la mañana de este lunes, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que actualmente se mantiene presencia policial permanente en las regiones de valor prioritario para el estado, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía a través de patrullajes terrestres y aéreos, así como recorridos en zonas de difícil acceso y acciones de proximidad social.

Como sustento, Gilberto Loya indicó que del 27 de junio al 4 de julio, la SSPE llevó a cabo la detención de 58 generadores de violencia, uno de ellos por delitos del fuero federal y el resto por delitos del fuero común.

Asimismo, en ese lapso se logró el aseguramiento de siete armas de fuego, 41 cargadores, 1,819 cartuchos útiles, un artefacto explosivo y seis chalecos tácticos. Además, se recuperaron nueve vehículos con reporte de robo y se aseguraron 13 más que fueron empleados en hechos delictivos.

A su vez, Loya Chávez destacó que el despliegue policial también permitió el aseguramiento de presunta droga y más de 4,200 litros de hidrocarburos.

Durante su intervención en la rueda de prensa, el Secretario resaltó diversas acciones específicas que permitieron obtener dichos resultados, por ejemplo, el operativo permanente en el poblado de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde actualmente se mantiene la presencia de los elementos operativos con la firma de emisión de proteger la tranquilidad de la población.

Estos hechos reflejan la efectividad de la estrategia Centinela, implementada por la SSPE para combatir la criminalidad y garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses. El compromiso es claro: mantener presencia donde más se necesita y dar resultados que protejan a la ciudadanía.