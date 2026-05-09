Arrestan a sujeto acusado por feminicidio en grado de tentativa en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos en la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG) realizaron la detención de Cruz Alberto V. R., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, asegurándole un cuchillo con manchas de sangre presuntamente utilizado durante la agresión.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Olivia Espinoza, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, en el cual reportaban un caso de violencia familiar en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Teresa Romero y Olivia Espinoza de Ramírez.

Al arribar al lugar, los oficiales escucharon los gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda, por lo que, ante el riesgo real e inminente para la seguridad de la víctima, ingresaron al inmueble para salvaguardar a la mujer, mientras que el agresor se dio a la huida corriendo.

De inmediato, los elementos implementaron una persecución que culminó con la detención del sujeto en el cruce de las calles Mesa Central y Hortensia Flores de Borunda, contando con el apoyo y el señalamiento de los vecinos del sector. Asegurándole de manera preventiva un cuchillo con manchas rojizas.

Una vez controlada la situación, los policías municipales solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron a un hospital, debido a las lesiones de gravedad que presentaba en diversas partes del cuerpo.

La afectada señaló que el detenido es su exparejasentimental y manifestó que éste llegó a buscarla aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia tóxica, para posteriormente agredirla con un cuchillo.

Previa lectura de derechos, Cruz Alberto V. R. de 26 años,fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.