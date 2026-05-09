Mario Delgado convoca a otra reunión para decidir cuándo termina el ciclo escolar

Ante la ola de rechazos, críticas, sugerencias y deslindes sobre el adelanto del cierre del presente ciclo escolar, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció que el lunes 11 de mayo las autoridades educativas tendrán una nueva reunión para hacer una propuesta “definitiva” sobre el tema.

En un videomensaje que difundió esta noche en sus redes sociales, grabado desde Sonora, donde acompaña a la presidenta Claudia Shienbaum Pardo, aseguró:

“Queremos aprovechar para informar que, tal como lo señaló hoy en la mañanera nuestra presidenta, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todas las secretarias y secretarios de Educación de las entidades federativas para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva”.

El expresidente nacional de Morena dijo que en esa reunión se va a priorizar “siempre el aprovechamiento, los aprendizajes de nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país. Siempre debe ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de su salud y otros aspectos”.

Sin mencionar la andanada de críticas que recibió después de que ayer dijo que hubo un acuerdo “unánime” de las 32 autoridades educativas para que el cierre del ciclo sea el 5 de junio, Delgado Carrillo agradeció a los padres de familia y las organizaciones “que nos han enviado propuestas, que nos han enviado sugerencias de cuáles deben ser los mejores periodos de vacaciones y de clases”.

Por la mañana, en una atropellada entrevista al término de un acto público, el exsenador de Morena dijo que se mantenía la fecha de cierre el 5 de junio y que se revisará la fecha de inicio del ciclo 2026-2027.

Esa declaración la hizo luego de que, en la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum dijo que las fechas anunciadas por el titular de la SEP eran solo “una propuesta”.

Información tomada de Proceso