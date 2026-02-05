Arrestan a padre de Patrick Mahomes por violar libertad condicional

El padre del quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, fue arrestado en Texas después de que las autoridades informaran que violó su libertad condicional tras una condena por conducir bajo los efectos del alcohol.

Patrick “Pat” Mahomes Sr., de 55 años, fue arrestado el martes durante una reunión con su agente de libertad condicional, luego de que se emitiera una orden de arresto por incumplimiento de la libertad condicional, informaron las autoridades.

Pat Mahomes Sr. permanecía detenido en la cárcel del condado de Smith en Tyler este miércoles. Su abogado no respondió de inmediato a la llamada de The Associated Press.

Originalmente, Pat Mahomes Sr. fue sentenciado a cinco años de libertad condicional tras declararse culpable en agosto de 2024 de un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol. El 1° de enero, su monitor de tobillo registró un alto nivel de alcohol, de acuerdo con el reporte de violación de la libertad condicional.

Pat Mahomes Sr. había sido arrestado por el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol en febrero de 2024, poco más de una semana antes de que su hijo guiara a los Chiefs a su segundo campeonato consecutivo del Super Bowl con una victoria sobre los San Francisco 49ers.

Los registros de la cárcel del condado de Smith muestran múltiples arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol a lo largo de los años para Pat Mahomes Sr..

Pat Mahomes Sr. es un ex lanzador de las Grandes Ligas que jugó para seis equipos durante una carrera de 11 años en la MLB que terminó en el 2003, de acuerdo con Baseball Reference.