Arresta SSPE a sujeto en posesión de droga en Ciudad Juárez

Como resultado de una operación coordinada entre la tecnología de videovigilancia Centinela y el trabajo de campo, elementos del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron en Ciudad Juárez a un sujeto identificado como Miguel Uriel D. S., presunto responsable de robo con violencia y en posesión de narcóticos.

Los hechos se originaron tras recibir una alerta al sistema de emergencias 9-1-1 sobre un robo a transeúnte con violencia en la colonia Valle de Santiago. De inmediato, personal de la Dirección de Análisis Táctico inició el rastreo a través de las cámaras de la Plataforma Centinela, logrando ubicar el vehículo en el que los presuntos responsables emprendieron la retirada.

Gracias a la trazabilidad realizada por los analistas, se logró determinar la ruta de escape y la ubicación probable del objetivo. Con esta información, los Detectives adscritos a la Subsecretaría de Estado Mayor desplegaron un operativo de búsqueda que culminó en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y calle Lechuguilla, en la colonia Jilotepec.

En el lugar, los agentes interceptaron un vehículo de color blanco que coincidía con las características detectadas por la videovigilancia. Tras realizar una inspección a Miguel Uriel D. S., se localizaron entre sus pertenencias tres bolsas plásticas que contenían una sustancia con características propias de la marihuana, así como la cantidad de 10,000 pesos en efectivo, presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

El detenido, el vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para profundizar en las investigaciones y determinar su participación en otros hechos delictivos en la zona.

Esta captura reafirma la efectividad de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya, quien aseveró la importancia de herramientas como Centinela, que en conjunto con la inteligencia táctica y el despliegue operativo de los grupos especiales permiten dar respuestas contundentes a los delitos que afectan directamente el patrimonio y la tranquilidad de las y los juarenses.