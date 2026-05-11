Golpe económico al comercio; bajas ventas en Día de las Madres

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que las ventas del 10 de mayo no fueron las esperadas debido a la crisis económica pocas personas gastaron en regalos.

En el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, se vio muy tranquilo el movimiento comercial, pues se esperaba un incremento en ventas por arriba del 30%.

“Todavía no tenemos la cifra calculada en derrama económica, pero aproximadamente se dieron 100 millones de pesos un poquito más que el año pasado”, comentó.

Los principales comercios que se vieron beneficiados fueron las florerías, joyerías, restaurantes, tiendas de ropa, electrónicos y pastelerías.

Destaca que en promedio se dio un gasto por persona de 1,500 pesos, esto debido a la economía actual.