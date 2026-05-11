Pide Francisco Sánchez a la SEyD “defender a la niñez y rechazar recorte al ciclo escolar” propuesto por la SEP

Nada sirve más a un régimen populista que la ignorancia de un pueblo. Nada condena más al atraso que la ignorancia de un pueblo. Así lo advirtió el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar ante la Secretaría de Educación la demanda para que Chihuahua no acepte la imposición del recorte al calendario escolar.

“A la educación el régimen centralista la despojó de guarderías, de escuelas de tiempo completo, la despojó de evaluaciones. Les entregaron a los alumnos fentalibros, los más ideologizados y ahora quieren negarles su derecho a la educación cercenando el calendario escolar”, sentenció.

Francisco Sánchez advirtió que Chihuahua debe seguir el ejemplo de Nuevo León y Jalisco y rechazar esta imposición del cierre adelantado del ciclo escolar, priorizando el interés superior de la niñez y garantizando su derecho a la educación de excelencia.

El diputado chihuahuense presentó ante la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua la demanda para que Chihuahua no acepte la imposición centralista que tanto daño haría a la niñez y a las familias mexicanas, obligadas a recortar el ciclo escolar.

“Sacrificar la educación para el régimen de morena es oro molido porque un pueblo ignorante les permitirá tenerlos sometidos. Mutilar el calendario escolar no puede quedar impune. No podemos rendirnos sin pelear para que la educación en México renazca de las cenizas”, declaró.