Solicita Fiscalía revisión de medida cautelar a propietario de Crematorio Plenitud

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, solicitó audiencia de revisión de medida cautelar para el propietario de Crematorio Plenitud.

Derivado del pronunciamiento realizado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo de Circuito, en autos de la revisión del amparo en revisión 94/2026, se revoca la sentencia del Juicio de Amparo emitida por el Juez de Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Chihuahua.

En consecuencia, se solicita audiencia a efecto de que se haga saber a las partes el contenido de dicha resolución, con la finalidad de que el proceso seguido en contra de José Luis A. C., retorne al estado procesal en que se encontraba, aplicando la medida cautelar que tenía el imputado.

Por dicho asunto, la Fiscalía General del Estado, a través de un trabajo ininterrumpido para individualizar a todas las personas localizadas sin vida en las instalaciones del crematorio el 26 de junio del 2025, informa que suman 239 identificaciones logradas.

Han sido notificadas 234 familias de la identificación de sus deudos y los 5 restantes, serán notificadas en próximas horas.

Mientras que, 151 familias han decidido interponer una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la ciudadanía en hacer todo lo que esté en manos de la institución, para garantizar a las familias y sus deudos, el acceso a la justicia.