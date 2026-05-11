Habrá cambios en la circulación en el cruce entre Nogales e Industrias por construcción del paso superior

Los trabajos comenzarán este lunes a partir de las 10:00 de la noche

El Gobierno Municipal, recuerda que habrá cambios en la circulación vial en el cruce de la vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, por los trabajos de elevación de la línea de alta tensión desenergizada, labores necesarias para el posterior montaje de las trabes faltantes de la construcción del paso superior.

Carlos Rivas, director de Obras Públicas, informó que las labores iniciarán este lunes 11 de mayo, en un horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, con el objetivo de reducir afectaciones al tráfico. Se informa que el cierre será parcial, por lo que durante el día la circulación se mantendrá con normalidad.

Como rutas alternas, quienes circulan por la vialidad Los Nogales en sentido de vialidad Sacramento hacia la avenida Tecnológico, al llegar al cruce deberán girar hacia la avenida De las Industrias y tomar el primer retorno para reincorporarse nuevamente a la vialidad Los Nogales.

Por su parte, quienes circulan por la vialidad Los Nogales en sentido de la avenida Tecnológico hacia la vialidad Sacramento deberán girar hacia la avenida De las Industrias y reincorporarse en el retorno más cercano.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar previsiones en sus traslados y conducir con precaución en el área, atendiendo la señalización preventiva para salvaguardar la seguridad de trabajadores, peatones y automovilistas.

El Gobierno Municipal agradece el apoyo y la paciencia de la ciudadanía durante la construcción de esta obra, reiterando que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.